Путин снял запрет на проведение выборов в регионах РФ с военным положением

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, который разрешает после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ вероятность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого в стране запрещалось проводить на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, а также в органы местного самоуправления. Теперь старое ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.

Уточняется, что в такой ситуации выборы и референдумы могут осуществляться как на всей территории, на которой есть военное положение, так и на ее части.

Ранее закон одобрили сенаторы Совета Федерации, до этого его приняли депутаты Госдумы. Инициатива позволит в сентябре текущего года организовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы в местные законодательные органы власти.