Кандидат от "Новых людей" подал документы в МГИК для регистрации на выборы мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Думский вице-спикер Владислав Даванков от фракции "Новые люди" лично подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение на выборы мэра Москвы, сообщает ТАСС.

Выборы на пост столичного мэра состоятся с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме заявили, что трехдневный период голосования удачно зарекомендовал себя во время коронавирусной пандемии.

18 июня "Новые люди" выдвинули на выборы вице-спикера ГД Даванкова. От "Единой России" выбран Сергей Собянин. Он уже подал документы на регистрацию в МГИК.

Партия "Справедливая Россия – За правду", в свою очередь, выдвинула Дмитрия Гусева. Кроме того, своего кандидата предложила партия ЛДПР. Им стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Партии начали активную подготовку к выборам мэра Москвы