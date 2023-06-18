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16:16

Политика

"Новые люди" выдвинули вице-спикера ГД Даванкова на выборы мэра Москвы от партии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы от партии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данное решение было принято на конференции московского отделения фракции в воскресенье, 18 июня.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

Ранее Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения на выборы мэра Москвы. Он выдвигается от партии "Единая Россия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает кандидатуру Собянина на выборах московского градоначальника.

Сергей Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра

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