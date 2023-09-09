В МГИК рассказали об отсутствии нарушений в первый день выборов мэра

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В первый день выборов мэра Москвы не было выявлено нарушений. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Мы отмечаем, что вчерашний день прошел достаточно позитивно", – сообщила она.

По словам Кирилловой, в первый день голосования комиссия справилась со всеми трудностями и достигла результатов, которыми можно гордиться.

В субботу, 9 сентября, в столице стартовал второй день голосования на выборах мэра. Все участки ранее открылись в штатном режиме и без нарушений.

Москвичи могут проголосовать на 2 058 участках до 20:00 9 и 10 сентября. Система электронного голосования работает в штатом режиме. Отдать свой голос можно по ссылке.

В первый день проведения выборов мэра Москвы в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие почти 1,6 миллиона человек. Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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