Мосгоризбирком: второй день голосования на выборах мэра Москвы начался штатно

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Все участки для голосования на выборах мэра Москвы открылись в штатном режиме и без нарушений. Об этом рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

"Сегодня у нас второй день голосования, все участки открылись в штатном режиме, нарушений нет. Ночью москвичи продолжили голосовать, и после закрытия участков проголосовало в электронном режиме порядка 178 тысяч горожан", – отметила Кириллова.

По ее словам, второй день голосования продолжается в штатном режиме. Она выразила надежду, что явка 9 и 10 сентября также будет достаточной высокой.

В субботу, 9 сентября, стартовал второй день выборов мэра Москвы. В Общественном штабе наблюдения за выборами отметили, что в дистанционном электронном голосование приняли участие почти 1,6 миллиона человек. Онлайн-голосование продлится до 19:59 10 сентября. Также проголосовать москвичи могут на 2 058 участках до 20:00 9 и 10 сентября.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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