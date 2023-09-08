Депутат МГД Шарапова положительно отозвалась об онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы

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Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова считает, что онлайн-голосование зарекомендовало себя как удобный и быстрый способ принять участие в выборах мэра российской столицы. Своим мнением она поделилась в беседе с Агентством "Москва".

"Электронное голосование – очень удобно, очень быстро, и не надо никуда ходить, и время не (нужно) тратить. Ты взял телефон и проголосовал", – сказала парламентарий, отметив, что сама проголосовала именно таким способом.

По ее словам, сегодня москвичи выбирают не просто мэра, а будущее своего города, поэтому так важно проявить свою гражданскую позицию посредством участия в голосовании.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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