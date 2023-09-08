Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

9 сентября в Москве пройдет первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 по программе "Миллион призов". Об этом сообщают на сайте mos.ru.

Призовые баллы смогут получить те, кто принимал участие в электронном голосовании на выборах Мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Первый розыгрыш будет проведен для тех, кто голосовал 8 сентября. Победителей определят методом случайного выбора. Список обладателей призов опубликуют на сайте акции. Там же можно найти информацию о ее партнерах, условиях участия и сроках проведения розыгрыша.

Победители акции смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Их можно обменять на покупки у партнеров программы или отправить на благотворительность. В общей сложности разыграют 2,3 миллиона призов.

Всем победителям направят СМС о выигрыше. Чтобы получить призовые баллы, нужно будет активировать уникальный код участника до 25 сентября.

Жители Москвы, которые в первый раз будут участвовать в электронном голосовании онлайн и не попадут в число победителей, получат одну тысячу баллов.

В розыгрыше смогут участвовать и те, кто голосует на избирательных участках: необходимо просто воспользоваться одним из терминалов электронного голосования.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Москвичам рассказали о розыгрыше призовых баллов программы "Миллион призов" на выборах