Победители "Миллиона призов" смогут посетить столичные учреждения культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Партнерами программы "Миллион призов" смогли стать 10 городских музеев, Московский зоопарк, 36 театров, а также две концертные организации. Победители акции #ВыбираемВместе2023 могут посетить любое из этих заведений и обменять призовые баллы на билеты. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К программе в том числе присоединились Музей Москвы, музей-панорама "Бородинская битва", Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", Театр сатиры, Моссовета, Московский театр оперетты и многие другие культурные учреждения столицы.

Отмечается, что учреждения, связанные с культурой и искусством, всегда были одной из самых популярных категорий, на которую победители акции тратили призовые баллы. За весь период акции участники смогли приобрести более 6 тысяч билетов в театры и музеи города.

Для того чтобы стать участником программы "Миллион призов", жители столицы должны принять участие в выборах, отдав свой голос за того или иного кандидата в электронном формате, например, используя терминал на избирательном участке или голосуя в онлайн-формате. В этом году граждане выбирают мэра Москвы, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов.

Розыгрыш баллов пройдет 9,10 и 11 сентября, призы смогут получить 2,3 миллиона жителей. Победителям могут достаться тысяча, три тысячи и пять тысяч баллов. Те, кто смог одержать победу, получат СМС с DIT_MOS, которое будет содержать уникальный код. Участники должны активировать его на сайте "Миллион призов" до 25 сентября.

Подчеркивается, что те, кто в этом году принял участие в электронном голосовании впервые, гарантированно получат тысячу баллов на счет.

Москвичи могут обменять полученные баллы на поощрения от партнеров программы, например, на скидки в магазинах и кафе, возможность сделать взнос в благотворительные фонды, на билеты в музеи и театры.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Москвичам рассказали о розыгрыше призовых баллов программы "Миллион призов" на выборах