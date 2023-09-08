Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы.

Он рассказал, что голосует при помощи ДЭГ уже второй раз. На этот раз он отдал свой голос прямо на рабочем месте.

"Это очень удобно и очень наглядно для самого себя. Мы не всегда можем покинуть рабочее место, а голосование – наш общий долг. Электронное голосование дает возможность выполнить этот долг, находясь на рабочем месте, в свой перерыв", – добавил Машков.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Герой России Евгений Черняев принял участие в ДЭГ на выборах мэра Москвы