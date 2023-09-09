Начался второй день голосования на выборах мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы приняли участие почти 1,6 миллиона человек, сообщили в телеграм-канале Общественного штаба наблюдения за выборами.

"Онлайн-голосование доступно жителям столицы в любое удобное время до 19:59 10 сентября", – отмечается в сообщении.

В штабе уточнили, что проголосовать москвичи могут на 2 058 участках до 20:00 9 и 10 сентября. Система электронного голосования работает в штатом режиме. Отдать свой голос можно по ссылке.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел в штатном режиме, участки были закрыты без замечаний. На участках смогли проголосовать более 169 тысяч горожан.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 9 сентября