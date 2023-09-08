В МГИК заявили, что первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел штатно

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел в штатном режиме, участки были закрыты без замечаний, заявила председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

"С того момента, как технические специалисты сумели отразить все атаки, голосование идет в штатном режиме, и участки закрылись без замечаний", – отметила она.

Кириллова добавила, что в первый день, 9 сентября, на участках Москвы смогли проголосовать более 169 тысяч горожан.

"По состоянию на 20:00 цифра составляет 169 155 человек. На дому проголосовали 48 298 человек. Это подразумевается именно на бумаге", – подчеркнула она.

По словам председателя МГИК, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в городе продолжает свою работу, все желающие могут отдать свой голос за того или иного кандидата.

"Мы продолжили голосовать в электронном виде. Мы приглашаем всех москвичей завтра (9 сентября. – Прим.ред.) с 08:00 опять посещать наши участки и в субботу, и в воскресенье (9 и 10 сентября. – Прим.ред.)", – сказала Кириллова.

Председатель Мосгоризбиркома добавила, что за сегодняшний день поступило 25 жалоб, жители столицы сообщали, что не могли получить бюллетень на терминалах электронного голосования в тот момент, когда наблюдался сбой.

"Порядка 40 жалоб поступило, когда люди не могли дождаться СМС с кодом для того, чтобы проголосовать в электронном виде. Но если мы посмотрим на количество проголосовавших за первый день, то мы понимаем, что обращений было немного", – резюмировала она.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы