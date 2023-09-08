Около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,5 миллиона горожан проголосовали в первый день выборов мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"На данный момент в голосовании приняли участие около полутора миллионов избирателей. Это значит, что они голосовали онлайн и на участках с помощью терминалов", – рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она отметила, что избирательный участки вновь откроются 9 сентября в 08:00. При этом онлайн-голосования будет доступно и ночью.

В свою очередь, глава Общественного штаба Вадим Ковалев добавил, что в первый день выборов серьезных нарушений зафиксировано не было. Все поступившие обращения, по его словам, серьезным образом на процесс выборов не влияют.

"Мы продолжим работать и ночью. Свою работу продолжают видеонаблюдатели. Они находятся в видеоцентре Общественного штаба круглосуточно", – подчеркнул Ковалев.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы