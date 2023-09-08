Диана Гурцкая проголосовала в Общественном штабе по контролю за выборами

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Эстрадная певица, народная артистка РФ Диана Гурцкая приняла участие в выборах мэра Москвы в Общественном штабе по контролю за выборами. Об этом сообщается на сайте "Российской газеты".

Гурцкая смогла проголосовать в режиме онлайн при помощи функционала для незрячих и слабовидящих людей. Система онлайн-выборов адаптирована к работе со скринридерами, которые переводят появляющуюся на экране информацию в речь.

Немногим ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что выборы в столице проходят ровно и спокойно. По ее словам, в Мосгоризбирком не поступало замечаний и сообщений о нарушениях на избирательных участках.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что российские специалисты заблокировали 5 024 кибератаки на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах. По ее словам, сейчас фиксируется низкий уровень веб-атак.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Более 90 тыс человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15 часов