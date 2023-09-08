Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра столицы

Фото: ТАСС/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/Сергей Власов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, 8 сентября, проголосовал на выборах мэра столицы. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Свой голос патриарх отдал на избирательном участке № 182, который находится в московской школе № 1799 в 1-м Кадашевском переулке.

"Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования", – поделились в РПЦ.

Кроме того, на выборах проголосовали командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", Герой России Евгений Черняев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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