Мосгоризбирком: все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

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Голосование на выборах мэра Москвы проходит штатно, несмотря на утренние попытки атак на некоторые цифровые системы. Об этом заявила председатель Мосизбиркома Ольга Кириллова, ее слова приводятся на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

По ее словам, 8 сентября были зафиксированы попытки атак на оператора доставки СМС, то есть гражданам не сразу приходили сообщения, которые были нужны для голосования.

Кроме того, попытки атаки на голосование предпринимались на участках, где стоят терминалы электронного голосования. Из-за этого произошла небольшая задержка по получению электронных бюллетеней на участках.

"Все атаки были оперативно и успешно пресечены, голосование продолжается в штатном режиме. Кроме того, подчеркну, что избиратели, находящиеся на участках, могли проголосовать в обычном формате – с помощью бумажного бюллетеня", – отметила Кириллова.

Ранее совладелец компании ГК "Интермобилити" Даниил Титаренко сообщил, что причиной задержки поступления СМС участникам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы стали попытки атаки на сервера компаний, которые осуществляют доставку сообщений.

Титаренко обратил внимание, что все ранее запрошенные пользователями СМС будут доставлены, но с небольшой задержкой.

Трехдневное голосование на выборах мэра столицы стартовало в 08:00 8 сентября. Избиратели смогут отдать свой голос до 20:00 10 сентября. Проголосовать на выборах москвичи смогут в очном или дистанционном формате.

Победители получат 1, 3 или 5 тысяч баллов. Их можно обменять в магазинах, ресторанах, кафе, музеях, театрах, а также перевести на благотворительность. Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. В общей сложности предполагается 2,3 миллиона призов. О выигрыше участники узнают через СМС-сообщение.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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