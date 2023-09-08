Задержка СМС для избирателей ДЭГ произошла из-за атаки на службу доставки сообщений

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Причиной задержки поступления СМС участникам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы стали попытки атаки на сервера компаний, которые осуществляют доставку сообщений. Об этом сообщил совладелец компании ГК "Интермобилити" Даниил Титаренко.

"Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет", – пояснил он.

Титаренко обратил внимание, что все ранее запрошенные пользователями СМС будут доставлены, но с небольшой задержкой. Сейчас специалисты работают над возобновление корректной работы системы. Он заверил, что потенциальные избиратели смогут проголосовать в онлайн-формате.

Трехдневное голосование на выборах мэра столицы стартовало в 08:00 8 сентября. Избиратели смогут отдать свой голос до 20:00 10 сентября. Проголосовать на выборах москвичи смогут в очном или дистанционном формате.

Горожане, которые на выборах с 8 по 10 сентября проголосуют в дистанционном формате или с использованием терминала на избирательном участке, получат возможность стать участником акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

Победители получат 1, 3 или 5 тысяч баллов. Их можно обменять в магазинах, ресторанах, кафе, музеях, театрах, а также перевести на благотворительность. Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. В общей сложности предполагается 2,3 миллиона призов. О выигрыше участники узнают через СМС-сообщение.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Началось голосование на выборах мэра Москвы