Эксперт заявила, что акция "Миллион призов" поможет бизнесу Москвы привлечь новых клиентов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Акция "Миллион призов" позволит столичному бизнесу привлечь новых клиентов. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила PR-директор группы компаний "Детский мир" Наталья Рычкова.

"Мы как группа компаний "Детский мир" – а это детские магазины и магазин товаров для животных "Зоозавр" – видим в этом несколько позитивных моментов. Это увеличение трафика покупателей – тех, кто выигрывает и выбирает купоны для покупок в наших магазинах", – заявила она.

Рычкова отметила, что для некоторых магазинов подобное может стать рекламной возможностью. Она привела в пример точку "Зоозавр", которая пока не имеет большой популярности среди покупателей, а те, кто принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), смогут увидеть его в числе партнеров.

Одним из партнеров акции "Миллион призов" также выступает "Детский мир".

Голосование на выборах мэра Москвы стартовало в 08:00 8 сентября. Оно продлится до 20:00 10 сентября.

Москвичи, которые на выборах с 8 по 10 сентября проголосуют в дистанционном формате или с использованием терминала на избирательном участке, получат возможность стать участником акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

Победители получат 1, 3 или 5 тысяч баллов. Их можно обменять в магазинах, ресторанах, кафе, музеях, театрах, а также перевести на благотворительность. Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. В общей сложности предполагается 2,3 миллиона призов. О выигрыше участники узнают через СМС-сообщение.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Началось голосование на выборах мэра Москвы