Предприниматель отметил позитивное отношение граждан к акции "Миллион призов"

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Горожане позитивно относятся к акции "Миллион призов". Об этом заявил управляющий сети ресторанов "Грабли" Иван Губанов, который уже не первый год является партнером акции.

Он объяснил, что отношение людей можно проследить по количеству тех, кто приходит с промокодом. По его мнению, горожанам приятно получать скидки, бонусы.

В программе нет искусственности, она достаточно активная, подчеркнул предприниматель. Участие в ней принимают разновозрастные гости, которые нередко говорят слова благодарности.

Также эксперт видит пользу для бизнеса в участии в данной программе. По его мнению, это является партнерством между бизнесом и городом. Подобная работа помогает выработать механизмы взаимоуважения, поддержки, комплиментарности. Кроме того, это вовлекает бизнес в процессы города, его жизнь.

Губанов уточнил, что это также создает безбарьерную среду между бизнесом, потребителем и городом. Он напомнил, что ресторанный сектор направлен на формирования позитивного имиджа столицы, на то, чтобы делать этот город лучше, в том числе с гастрономической точки зрения.

Помимо этого, Губанов поделился, что дистанционное электронное голосование будет очень удобным для москвичей. Потому что многие люди просто физически не успевают проголосовать.

"Новая система, она удобна, потому что Москва – это город, где очень ценно понятие времени, и это просто облегчает многие вопросы", – объяснил он.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Путин проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы