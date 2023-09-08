Спикер Госдумы Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Председатель Госдумы отдал свой голос на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы", – сказано в заявлении.

Уточняется, что спикер Госдумы проголосовал с помощью установленного на участке терминала для электронного голосования (ТЭГ), ставшего одним из нововведений выборов в этом году.

Также отдал свой голос в первый день выборов мэра Москвы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает сайт Русской православной церкви.

Как сообщают на сайте, Кирилл приехал на избирательный участок № 182, который находится в школе № 1799 (Москва, 1-й Кадашевский переулок), где принял участие в голосовании.

"Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования", – добавили в РПЦ.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Началось голосование на выборах мэра Москвы