ДЭГ на выборах мэра Москвы работает в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дистанционное электронное голосование на выборах мэра Москвы работает в штатном режиме, рассказал зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Массух.

По его словам, традиционное и электронное голосование стартовало в нормальном режиме. Горожане имеют доступ к порталу mos.ru, возможность отметиться и проголосовать.

Трудности, с которыми столкнулись москвичи, связаны не с самой системой ДЭГ, а с системой подтверждения личности с помощью СМС, уточнил Массух. Он напомнил, что голосование будет длиться в течение трех дней.

Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов, в свою очередь, добавил, что один из узлов оператора по передаче СМС подвергся атаке. Скоро все последствия будут устранены, система продолжит работать в штатном режиме, уточнил он.

"Существуют альтернативные способы пройти эту верификацию, и наши технические коллеги обращают внимание, что эти способы есть", – поделился Асафов.

8 сентября в 08:00 Общественный штаб по контролю за выборами мэра приступил к работе.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Выборы мэра начались в Москве