Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве начал работу Общественный штаб по контролю за выборами мэра, сообщается в телеграм-канале штаба.

"Стартовали выборы мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. На часах 8 утра, а значит, участки и форма онлайн-голосования уже открыты", – отметили в штабе.

Уточняется, что Общественный штаб приступил к своей работе. Кроме того, наблюдатели находятся на местах на УИК и в видеоцентре.

Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн по ссылке, на одном из 2 058 участков с помощью традиционного бумажного бюллетеня, на участке через терминал. Также доступно голосование через переносные терминалы для москвичей, которые по состоянию здоровья не могут проголосовать другим способом.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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