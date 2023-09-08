Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более полумиллиона человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы. Об этом рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

По ее словам, москвичи голосовали электронно на портале mos.ru или при помощи терминала на участке.

"Мы наблюдаем высокий интерес москвичей к выборам с самого утра. Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию, и цифра в полмиллиона проголосовавших всего за 4 часа это доказывает", – передает сайт Общественного штаба по наблюдению за выборами слова Кирилловой.

Председатель Мосгоризбиркома подчеркнула, что сейчас выборы проходят в штатном режиме. Однако утром наблюдали попытки атак на некоторые связанные с голосованием цифровые системы. У некоторых граждан были задержки с получением СМС-сообщений, которые необходимы для голосования. Также фиксировались попытки атаки на терминалы электронного голосования, установленные на участках, что привело к задержке получения бюллетеней.

Кириллова заявила, что все атаки оперативно и успешно пресечены. В настоящее время голосование продолжается в штатном режиме. Она напомнила, что все способы голосования являются равными.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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