Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столице голосование на выборах мэра Москвы стартовало в штатном режиме. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Рада всех поздравить со стартом голосования, 30 минут назад (в 08:00. – Прим. ред.) распахнули двери все 2 тысячи 202 избирательных участка в Москве", – поделилась она.

По словам Кирилловой, информация о каких-либо нарушениях не поступала. Она выразила надежду, что в ближайшие три дня участки проработают штатно и организованно.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В Москве заработал Общественный штаб по контролю за выборами мэра. Кроме того, наблюдатели находятся на местах на УИК и в видеоцентре.

Москвичи могут проголосовать в режиме онлайн по ссылке, на одном из участков с помощью традиционного бумажного бюллетеня, а также на участке через терминал. Еще доступно голосование через переносные терминалы для тех, кто по состоянию здоровья не может выбрать другой способ.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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