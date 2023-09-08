МГИК: выборы в Москве проходят ровно и спокойно

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Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова заявила, что выборы в столице проходят ровно и спокойно.

"Говоря в целом о том, как идут выборы, не могу не сказать, что они проходят все-таки достаточно ровно, спокойно", – отметила она.

По словам Кирилловой, в адрес МГИК не поступало замечаний и сообщений о нарушениях на избирательных участках.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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