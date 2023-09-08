Памфилова сообщила о блокировке 5 тыс кибератак на ресурсы ДЭГ на выборах

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Российские специалисты заблокировали более 5 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, заявила глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

"В рамках защиты периметра ДЭГ от веб-атак за период 8 сентября с 8 утра до 12 было заблокировано 5 024 атаки на ресурсы ДЭГ", – передает "Интерфакс" слова Памфиловой.

Глава ЦИК уточнила, что на ресурс stat.vybory.gov.ru была совершена 151 атака, на vybory.gov.ru – 4 583 атаки, на edg.gov.ru – 290 атак. По ее словам, в настоящее время фиксируется низкий уровень веб-атак. Она подчеркнула, что наиболее часто фиксируемые атаки осуществляются не из России.

Немногим ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице рассказала, что голосование осуществляется в штатном режиме. Она заявила, что никаких срывов не было, замечаний о нарушении хода голосования также не поступало.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Москвичам рассказали о голосовании электронно "на дороге" 8 сентября