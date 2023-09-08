Мосгоризбирком: в настоящее время голосование проходит в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Голосование на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

По ее словам, никаких срывов не было, замечаний о нарушении хода голосования также не поступало. Кириллова добавила, что все способы голосования на выборах являются равными, выбрать наиболее удобный можно непосредственно в день голосования.

Она также сообщила, что свои голоса оставили уже более полумиллиона человек. Эти избиратели воспользовались системами электронного голосования: отдали свой голос онлайн на mos.ru или с помощью терминала на участке.

"Мы наблюдаем высокий интерес москвичей к выборам с самого утра. Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию", – сказала председатель Мосгоризбиркома.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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