Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Соответствующее видео он опубликовал в соцсети "ВКонтакте".

Медведев отметил удобность такого формата голосования. Однако он уже не впервые участвует в выборах дистанционно. В 2022 году Медведев принял участие в онлайн-выборах муниципальных депутатов. В 2021 году зампред Совбеза воспользовался дистанционным способом голосования во время выборов депутатов Государственной думы.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что российские специалисты заблокировали 5 024 кибератаки на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах. По ее словам, сейчас фиксируется низкий уровень веб-атак.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Мосгоризбирком: выборы мэра Москвы начались без сбоев