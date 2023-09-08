Актер Манучаров проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Актер Вячеслав Манучаров принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Артист рассказал о преимуществах дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Проголосовал электронно – это, конечно, абсолютная фантастика! Невероятное удобство для москвичей, потому что не всегда есть возможность приехать на район или в школу. <...> Можно даже с телефона проголосовать", – подчеркнул он.

По состоянию на 15:00 в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы приняли участие более миллиона человек. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что это достаточно высокая явка.

Согласно данным Общественного штаба наблюдению за выборами в столице, ДЭГ проходит в штатном режиме. Горожане имеют доступ к порталу mos.ru, возможность отметиться и проголосовать.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Более 90 тыс человек проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15 часов