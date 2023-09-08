Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Кандидат в мэры Москвы и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов проголосовал на выборах столичного мэра.

Свой голос он оставил на участке в Малом Кисловском переулке.

"Мы свой выбор сделали, он очевиден: за будущее, за детей", – сказал Чернышов, выходя с участка с двумя своими детьми.

8 сентября в 08:00 Общественный штаб по контролю за выборами мэра приступил к работе.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Выборы мэра начались в Москве