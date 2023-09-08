08 сентября, 11:33Политика
Чернышов проголосовал на выборах мэра Москвы
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Кандидат в мэры Москвы и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов проголосовал на выборах столичного мэра.
Свой голос он оставил на участке в Малом Кисловском переулке.
"Мы свой выбор сделали, он очевиден: за будущее, за детей", – сказал Чернышов, выходя с участка с двумя своими детьми.
8 сентября в 08:00 Общественный штаб по контролю за выборами мэра приступил к работе.
Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Выборы мэра начались в Москве
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