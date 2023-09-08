Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

По состоянию на 15:00 в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы приняли участие более миллиона человек, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Итак сейчас на экране – 1 006 129 человек. В то же время мы обещали вам сказать, какое количество московских избирателей проголосовали в бумажном виде по состоянию на 15:00, эта цифра составляет 90 500 человек. Итого если посмотреть, то всего приняли участие, получается, 1 096 000 человек с хвостиком", – сказала она.

По словам Кирилловой, это примерно 14,5%, то есть достаточно высокая явка по состоянию на 15:00 8 сентября.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Мосгоризбирком: выборы мэра Москвы начались без сбоев