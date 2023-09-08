Сенатор Святенко заявила, что электронная система голосования справляется без сбоев

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сбоев в дистанционной электронной системе голосования не наблюдалось, многие избиратели уже смогли отдать свой голос за того или иного кандидата. Об этом рассказала сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

Она отметила, что штаб продолжает работу в штатном режиме, а группа разбора следит за поступающими от граждан обращениями.

"К сожалению, появляются обращения о нарушениях, но мы зафиксировали уже несколько фейков и понимаем, что все идет в том режиме, в котором и должны проходить эти выборы", – отметила она.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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