08 сентября, 16:27Политика
Полярник Константин Зайцев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Фото: РИА Новости/Константин Зайцев
Вице-президент Ассоциации полярников Константин Зайцев принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра Москвы.
"Зашел по рекомендациям пошаговой инструкции. Все очень удобно. Не всегда есть возможность доехать до избирательного пункта, и это удобнее было сделать, конечно, в первый день. Чтобы, если бы были какие-то вопросы или проблемы, я смог бы сделать это в субботу или воскресенье повторно", – добавил Зайцев.
По его словам, такой способ голосования показался ему вполне комфортным и удобным.
Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Жители Москвы могут следить за ходом ДЭГ через специальный сервис
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