Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Об этом он рассказал в личном блоге.

"Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве можно голосовать не только в онлайн-формате, но и прийти на избирательный участок. По его словам, электронный список избирателей впервые дал возможность проголосовать не только по месту регистрации, но и в удобном участке.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что голосование на выборах мэра Москвы ночью прошло в штатном режиме. В ночное время суток за происходящим также следили наблюдатели, которые не выявили никаких нарушений.

В первый день проведения выборов мэра столицы в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 1,6 миллиона человек. Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября.

Москвичи могут проголосовать на 2 058 участках до 20:00 9 и 10 сентября. Система электронного голосования работает в штатом режиме. Отдать свой голос можно по ссылке.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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