Общественный штаб: ночью голосование на выборах мэра проходило штатно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Голосование на выборах мэра Москвы в ночное время суток проходило в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

За происходящим на участках в ночное время суток следили наблюдатели. В ходе своей работы они не выявили нарушений.

"Наблюдатели – это самые разные люди. Процент молодежи среди них растет – это примерно треть от общего числа наблюдателей. Есть и москвичи старшего поколения. Самому старшему наблюдателю – около 80 лет", – цитируют Ковалева на сайте штаба.

Как пояснил руководитель Электронного штаба Илья Массух, возникающие на участках проблемы оперативно решаются штабом. При необходимости его представители лично выезжают на места голосования.

Ковалев добавил, что второй день голосования на выборах мэра начался в штатном режиме. С 20:00 8 сентября при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выбор сделали 178 тысяч человек.

"Впереди два дня голосования. Сегодняшний день начался штатно. Все участки открылись вовремя, жалоб нет", – сообщил он.

Москвичи могут проголосовать на 2 058 участках до 20:00 9 и 10 сентября. Система электронного голосования работает в штатом режиме. Отдать свой голос можно по ссылке.

В первый день проведения выборов мэра Москвы в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 1,6 миллиона человек. Проголосовать онлайн можно до 19:59 10 сентября.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



В Москве завершился первый день выборов мэра