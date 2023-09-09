Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Первый розыгрыш рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" прошел в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Участниками розыгрыша стали те, кто принял участие в электронном голосовании онлайн или с использованием терминалов 8 сентября на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО", – отмечается в сообщении.

Победители получили от тысячи до пяти тысяч призовых баллов, которые можно обменять на покупки в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

В рамках первого розыгрыша баллы получили 1 094 159 человек. Победители получат СМС-сообщения о выигрыше после 12:00. Код необходимо будет активировать до 25 сентября включительно на сайте программы. Там же пользователи найдут информацию о партнерах, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы. Пользователи смогут проверить выигрыш и активировать уникальный код после 12:00.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Первые баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября