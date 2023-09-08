МТПП: акция "Миллион призов" выгодна как простым москвичам, так и предпринимателям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Миллион призов" выгодна не только москвичам, но и предпринимателям, поскольку работает для них как своеобразная реклама. Такое мнение озвучил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"Я считаю, что это успешный, хороший проект, который выгоден москвичам и предпринимательскому сообществу. Они (предприниматели. – Прим. ред.) участвуют в важнейшей акции, это и прекрасная реклама. Им выгодно, что увеличивается товарооборот, поступление денег в бюджет", – цитирует его Агентство "Москва".

Платонов напомнил, что всего в рамках акции будет разыграно 2,3 миллиона призов номиналом 1, 3 или 5 тысяч баллов, которые равны аналогичным суммам в рублях. Их можно будет обменять на покупки у партнеров программы.

Первый розыгрыш баллов в рамках акции "Миллион призов" состоится 9 сентября. Их смогут получить москвичи, которые принимали участие в электронном голосовании на выборах Мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ пройдет 9 сентября