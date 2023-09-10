Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"10 сентября около 08:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили об отражении атаки украинских беспилотников на Крым. Российские средства ПВО ликвидировали 8 беспилотных летательных аппаратов над Черным морем в ночь на 10 сентября.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВС РФ пресекли очередную атаку ВСУ, сбив в регионе беспилотник самолетного типа 8 сентября. В результате инцидента никто не пострадал. Также не было разрушений.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM