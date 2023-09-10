10 сентября, 06:10Происшествия
Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Черным морем около Крыма
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минобороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников на Крым – над Черным морем было уничтожено 8 БПЛА. Об этом оборонное ведомство сообщает в телеграм-канале.
"Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что восемь беспилотников были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Ранее в субботу, 9 сентября, БПЛА Украины пролетал над полуостровом Крым. Его ликвидировали в районе семи часов вечера.
До этого в Минобороны РФ отчитались о том, что Черноморский флот за минувшую неделю уничтожил три катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост.
Российская ПВО уничтожила 33 беспилотника ВСУ за сутки
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