Силы ПВО сбили украинский беспилотник в северо-западном районе Крыма

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в северо-западном районе Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации", – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее в Минобороны России заявили, что Черноморский флот Российской Федерации (ЧФ РФ) за неделю уничтожил три катера Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать Крымский мост.

По данным министерства, российские силы ликвидировали четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ. Уточняется, что в катере были порядка 50 украинских бойцов.

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