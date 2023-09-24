ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака была пресечена около 14:40 по московскому времени.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, дрон был сбит на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

24 сентября Гладков сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль в поселке Новый Волоконовского района. В результате пострадал один человек. По словам Гладкова, он самостоятельно обратился в районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями.

В этот же день губернатор Роман Старовойт информировал об атаке дрона ВСУ на административное здание в Курске. В результате незначительные повреждения получила крыша.

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