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22 сентября, 17:52

Происшествия

ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака была пресечена около 15:30 по московскому времени.

Как уточнил губернатор Курской области Роман Старовойт, обломки беспилотника упали в деревне Шагарово. В результате в крыша одного частного дома и автомобиль получили повреждения.

"Собственнику окажем помощь в восстановлении", – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

В пятницу, 22 сентября, российские системы ПВО также уничтожили беспилотник над Белгородской областью. Атака была пресечена около 17:00 по московскому времени. По словам губернатора региона, пострадавших нет.

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