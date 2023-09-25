Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Курской и Белгородской областях

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Вечером 25 сентября была пресечена очередная попытка Украины совершить атаку при помощи БПЛА на объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области и еще семь БПЛА над Белгородской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью и еще один – над акваторией Черного моря.

До этого украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал.

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