ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью – Минобороны РФ

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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что при помощи этого БПЛА украинская сторона пыталась совершить атаку на объекты на территории РФ. Данная попытка была пресечена около 05:30 по московскому времени.

Вечером 25 сентября средства ПВО уничтожили в общей сумме четыре украинских беспилотника в Курской области и еще семь – в Белгородской области.

До этого украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал.