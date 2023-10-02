СК РФ предъявил обвинение бойцу ВСУ из-за атаки на нефтебазу под Брянском

Фото: телеграм-канал "Следком"

Главное следственное управление СК РФ заочно предъявило обвинение командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгению Булацику, который совершил теракт на территории нефтеналивной станции ООО "НК "Русснефть-Брянск". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что обвинение заочно предъявлено по подпунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). По данным следствия, 30 апреля 2022 года члены экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24м 7 брТА организованной группой исполняли незаконный приказ Булацика и иных вышестоящих должностных лиц из числа военного и политического руководства Украины.

В сообщении уточняется, что военные, управляя двумя фронтовыми бомбардировщиками Су-24м, которые несли не менее 2 фугасных авиационных бомб калибра 500 килограммов с зарядом бомбы каждая 221 килограмм взрывчатого вещества, незаконно пересекли воздушное пространство РФ.

После этого они, по мнению следствия, сбросили не менее двух указанных бомб на нефтеналивную станцию ООО НК "Русснефть-Брянск" над территорией Брянской области и проследовали в направлении воздушного пространства Украины.

Как уточнили в СК, во время падения и взрыва авиационных бомб была создана опасность гибели не менее 10 гражданских лиц, которые находились на территории предприятия. Помимо этого, было разрушено и повреждено имущество, ущерб составил 16 миллионов рублей.

Добавляется, что комитет продолжает работу по установлению других причастных к совершению этого преступления лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

В мае прошлого года сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ 30 апреля участка местности около нефтеналивной станции в селе Жеча Стародубского района Брянской области. В результате ЧП повреждения получили здание насосной станции, нефтеналивная труба, металлические конструкции и хозяйственные постройки.

Недавно в результате атаки украинской стороны в поселке Погар Брянской области было нарушено энергоснабжение. По словам главы области Александра Богомаза, пострадавших нет.

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях