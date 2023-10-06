Власти Курской области сообщили о работе системы ПВО в регионе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны заработала в Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"В Курском районе работает ПВО", – говорится в его публикации.

Губернатор предупредил местных жителей, что при обнаружении обломков вражеских беспилотников не стоит к ним приближаться, поскольку они опасны. О находке необходимо сообщить по номеру 112.

Ранее Старовойт сообщил, что в ночь на 5 октября украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. По его словам, в некоторых населенных пунктах было отключено электроснабжение, его восстановлением занялись аварийные бригады.

До этого украинские силы подвергли обстрелу населенный пункт Плехово в Курской области. В результате вражеской атаки было нарушено электроснабжение сел Гуево, Плехово и Горналь. Кроме того, в нескольких домах были повреждены фасады и заборы.



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