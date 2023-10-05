05 октября, 07:11Происшествия
Электроснабжение отключилось в ряде районов Курской области после атаки ВСУ
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Беспилотники ВСУ ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", – написал он.
Губернатор добавил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения.
Ранее вражеский БПЛА сбросил боеприпас в районе села Плехова в Курской области. В результате осколочные ранения получил дежурный дружинник центра "Патриот".
До этого, вечером 3 октября, фрагменты БПЛА ВСУ упали на крышу жилого дома в Севастополе. В результате происшествия в нескольких квартирах дома выбило стекла, при этом никто из людей не пострадал.
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