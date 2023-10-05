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05 октября, 07:11

Происшествия

Электроснабжение отключилось в ряде районов Курской области после атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Беспилотники ВСУ ночью атаковали объекты инфраструктуры в трех районах Курской области, есть отключения электричества. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества", – написал он.

Губернатор добавил, что аварийные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Ранее вражеский БПЛА сбросил боеприпас в районе села Плехова в Курской области. В результате осколочные ранения получил дежурный дружинник центра "Патриот".

До этого, вечером 3 октября, фрагменты БПЛА ВСУ упали на крышу жилого дома в Севастополе. В результате происшествия в нескольких квартирах дома выбило стекла, при этом никто из людей не пострадал.

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