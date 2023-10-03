Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Грайворонском округе в районе хутора Масычево. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его предварительным данным, пострадавших нет, разрушения также не зафиксированы. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью 2 октября около 09:00 по московскому времени.

До этого БПЛА самолетного типа ВСУ ликвидировали над Белгородской областью 1 октября около 11:00 по московскому времени. В тот же день российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленской областью около 09:00 по московскому времени.

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