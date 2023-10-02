Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 09:52

Происшествия

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа удалось уничтожить 2 октября около 09:00.

Накануне дежурные средства ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 11:00 по московскому времени.

Кроме того, около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку над Крымом. Сообщалось, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района Крыма.

ВС РФ отразили 6 атак ВСУ на трех направлениях в зоне СВО

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика