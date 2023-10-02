Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа удалось уничтожить 2 октября около 09:00.

Накануне дежурные средства ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 11:00 по московскому времени.

Кроме того, около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку над Крымом. Сообщалось, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района Крыма.

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