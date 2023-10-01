Российские ПВО сбили две ракеты "Гром-2" над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Около 13:00 по московскому времени была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВСУ пытались совершить атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории России. Как отметили в Министерстве обороны РФ, украинские ракеты были обнаружены дежурными средствами ПВО и перехвачены в воздухе.

Сообщается, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что над Джанкоем была сбита ракета ВСУ. Осколками оказались повреждены складские помещения, жертв и пострадавших нет. На месте инцидента находится глава администрации города Игорь Ивин.