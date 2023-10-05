Шесть беспилотников были сбиты над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Шесть беспилотников ВСУ были сбиты над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА", – написал он.

Гладков уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. По его словам, информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. Попытку вражеской атаки пресекли 5 октября около 22:00 по московскому времени.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 5 октября украинскими беспилотниками были атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах. По его словам, в некоторых районах было отключено электроснабжение, его восстановлением занялись аварийные бригады.

ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью